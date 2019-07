Pro fanoušky rockové kapely The Cure je v pátek večer připraven speciální záznam živého koncertu ke 40. výročí kapely, který The Cure odehráli v londýnském Hyde Parku. Robert Smith a jeho spoluhráči Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell a Reeves Gabrels vezmou fanoušky na magický výlet časem prostřednictvím nestárnoucích hitů jako Lovesong, Lullaby, Boys Don't Cry, Fascination Street nebo Friday I'm In Love.