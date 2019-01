Svět očima motýlí dívky ukazuje Zahrada

Až do 6. prosince je v Ekocentru Zahrada Domu dětí a mládeže v Jaselské ulici ke spatření výstava nazvaná Svět očima motýlí dívky. Zmíněnou motýlí dívkou je mladá fotografka Petra Koudelková. Její přívlastek ale neodkazuje někam do říše pohádek, nýbrž k vzácné a závažné nemoci motýlích křídel, která Petru sužuje. Navzdory tomu zůstává činorodou a aktivní. Svět, jak jej zachytila svým objektivem, se návštěvníkům otevírá v botanickém skleníku Zahrady při návštěvních hodinách. Od pondělí do pátku mezi 9 a 18 hodinami s půhodinovou přestávkou před polednem, a o víkendech mezi 13. a 18. hodinou.