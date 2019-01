Mladá Boleslav – Galerie pod věží hostí výstavu mistrovských replik korunovačních klenotů. Výstava je zpřístupněna od úterý do čtvrtka od třinácti sedmnácté hodiny a od pátku do neděle od desáté do sedmnácté hodiny. V pondělí je zavřeno. K vidění budou repliky svatováclavské koruny, říšské císařské koruny, pečetě, mince, písemnosti, dlaždice, kachle i další předměty na dokreslení doby.