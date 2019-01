Radůza odehraje koncert v městském divadle

Oblíbená zpěvačka Radůza zavítá do Mladé Boleslavi, aby tam odehrála a odzpívala koncert v Městském divadle Mladá Boleslav, které zájemci najdou na adrese Palackého 263. Koncert začíná v devatenáct hodin a končí v půl desáté večer. Zpěvačka a multiinstrumentalistka Radůza vystoupí společně se svojí kapelou. Zpěvačka v tamním divadle vystupuje poměrně pravidelně. Zajímavostí může být také to, že pro jednu z divadelních her (Legenda 997) napsala písně, které divadlu také věnovala.