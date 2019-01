Cyklus Dějiny na 8 pokračuje projekcí úvodní epizody seriálu První republika.



V centru dění jsou ve výpravném historickém seriálu České televize pestré osudy rozvětvené rodiny Valentových, která zbohatla na válečných zakázkách a stěhuje se z venkova do Prahy, do Podolí. V této části Prahy jsou zatím jen louky, pár starých továrních komínů a poválečná chudoba. Podnikaví Valentovi však Podolí změní. Ovšem ne sami a lehce. V jejich rodině panuje rivalita mezi bratry. Je zde tajemství, které s sebou nese pátrání po staré předválečné vraždě, a postavy prožívají také své osudové lásky. Seriál je příběhem první (a také druhé) republiky, který sice vypráví očima rodiny z vyšších vrstev, avšak spektrum hlavních i vedlejších postav je velmi pestré, od elit až po dělnickou a rolnickou třídu. Osudy hrdinů se prolínají s událostmi tehdejší doby a připomínají některé významné momenty naší historie. Seriál, jehož tvůrci se inspirovali například prestižním britským dramatem Panství Downton, propojuje různé žánry, melodrama a detektivku. Autoři První republiky nechtějí historickou dobu idealizovat. Snaží se sledovat životy bohatých i chudých bez zbytečné nostalgie.



Po projekci úvodního dílu První republiky bude následovat beseda věnovaná současným českým historickým seriálům a tomu, jak české filmy a seriály vzpomínají na minulost. Pozvání přijali historik z Ústavu pro studium totalitních režimů Čeněk Pýcha a producentka Kamila Zlatušková.



Jarní část cyklu Dějiny na 8 poběží každý týden od 27. února do 24. dubna. Podrobný program je zveřejněn na www.dejinyna8.cz a na stránkách kina Scala.



Dějiny na 8 jsou součástí projektu Masarykovy univerzity „Tři osudové roky“ podpořeného Ministerstvem školství v rámci dotačního programu pro připomínku státních výročí v roce 2018.



Vstupné: 130,- /100,-