Procházka srdcem Příhrazských skal

Přidáváme kilometry, na své si tedy na tomto výletu přijdou Ti, kteří se nebojí "do toho šlápnout" - vlakem se svezeme do Březiny, pak už nás bude čekat pohyb po nádherných místech Českého ráje, kterými jsou Příhrazy, Hynšta, Krásná vyhlídka či Valečov. Trasa je koncipována tak, aby se vám kromě potěchy ducha a šance kochat se nádherou jarní přírody dostalo i možnosti občerstvit se v průběhu cesty v restuaraci. O to radostněji se pak jistě vydáte vstříc dalším kilometrům:-) Těší se na Vás Tomáš Trkola, který si akci připravil.