Představí se první premiéra divadelní sezóny

Městské divadlo Mladá Boleslav představí zítra v 19 hodin první premiéru současné sezóny. Bude jí autorská inscenace Legenda 997 (V+V), jež byla připravena speciálně k výročí sta let vzniku republiky. Název Legenda 997 (V+V) má odkazovat k dvojici významných českých světců – svatému Václavovi a Vojtěchovi, jehož mučednická smrt se datuje do roku 997. Právě on a jeho životní pouť bude v ohnisku představení ale svůj prostor v ní dostanou i další postavy české historie konce prvního milénia. U příležitosti sta let republiky tak inscenace vzdává poctu více než tisícileté historii národa. Z hlediska žánrového slibuje unikátní spojení složek vizuálních, pohybových, činoherních i muzikálních.