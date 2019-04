Přednáška na hvězdárně o teplotě

Na Hvězdárně Mladá Boleslav v areálu 9. ZŠ Pastelka se dnes od 20 hodin večer koná přednáška s názvem „Jak se měří teplota?“. Zájemcům objasní, co je to vlastně teplota, jak se dá měřit na velké vzdálenosti například u hvězd, jak funguje teploměr či termovize, a představí různé zajímavosti včetně termokamery. Akce připomene výročí 275 let od smrti švédského astronoma a vynálezce teploměru Anderse Celsia. Městská hvězdárna se zaměřuje na popularizaci astronomie a přírodních věd a jejich historický vývoj, zvláště na rekonstrukci starodávných měřicích metod a přístrojů.