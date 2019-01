Od úterý do neděle v čase od deváté do dvanácté hodiny a od třinácté do šestnácté hodiny můžete navštívit palác Templ. Přijďte si vyzkoušet vyrobit šperk z korálků, ozdobit šlechtický erb nebo královskou korunu. Rovněž se můžete zapojit do poznávání zapomenutých předmětů, do ražby mincí i si zahrát na pravěké lovce. Návštěvníci mají v oblibě hod oštěpem.