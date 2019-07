Pojď dát slinu, můžeš zachránit život

Specialisté z IKEMu budou v Bakově nad Jizerou provádět nábor do registru dárců kostní dřeně. Zájemci o zapsání do registru podstoupí krátký rozhovor a stěr úst. Žádná povinnost jim tím nevzniká, ale může se jim naskytnout příležitost zachránit někomu život. Všichni registrovaní obdrží malé občerstvení a volný vstup na hudební festival konající se od 15 do 2 hodin. Na místě bude i mnoho doprovodných akcí jak pro děti, tak dospělé: ukázka kynologů, dětské soutěže, prohlídka hasičské techniky. Kvůli dostatku specialistů a sad pro stěr, je doporučeno zaslat závaznou přihlášku k účasti na https://www.parceltrans.cz/slina/