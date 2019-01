Kdo by neznal pohádku Sůl nad zlato, jako by nebyl. Kdo by si jí chtěl připomenout, ať přijde na nádvoří kosmonoského zámku. Notoricky známou pohádku na motivy spisovatelky Boženy Němcové, přijede v úterý od deseti hodin zahrát na nádvoří divadelní agentura Praha. Pohádka je vhodná pro děti první, druhé, třetí i čtvrté třídy základní školy.