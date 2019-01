O pánech z Michalovic poví čtvrteční přednáška

Po jednom z nejvýznamnějších rodů Mladoboleslavska, tedy po pánech z Michalovic, přežila do současnosti pouze zřícenina jejich hradu nad řekou Jizerou. V období středověku šlo ale o mocný rod, jenž se výrazně zapsal do dějin. Zakladatel rodu, rytíř Jan, proslul ve své době jako šampion mnoha turnajových klání při své cestě do Paříže a poslední pán z Michalovic, Jindřich II. Kruhlata, patřil k věrným Jiřího z Poděbrad a zemře na zranění utržené v bitvě u Turnova roku 1468. V Muzeu Podbezdězí bude o rodu pánů z Michalovic přednášet Pavel Sosnovec zítra od 17 hodin. Vstupné je 30 korun.