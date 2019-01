Novecento hrají ve středu

Hra Novecento se na prknech mladoboleslavského divadla nehraje poprvé, a to z dobrého důvodu. Představení, které roku 2015 vyneslo Radimu Madejovi cenu Thálie, je totiž stálicí, která se těší vytrvalé oblibě publika již několik let. Příběh geniálního klavíristy, vyprávěný v podstatě jedním hercem a jedním klavírem, se nese tu v poloze dojemné, tu humorné, tu dramatické a celé to ani vteřinu nezaskřípe. Role Tima Tooneyho se nechopí nikdo jiný než Radim Madeja, za klavír usedne Jakub Šafr. Novecento se hraje na malé scéně ve středu v 19 hodin.