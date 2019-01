Na výlet z na Káčov a Zásadku

Mírně náročná trasa krajinou Mnichovohradišťska startuje na parkovišti u zámku, odkud vede zelená trasa po takzvané Svatojakubské cestě až do obce Sychrov, nad níž ční sopečná vyvřelina vrchu Káčov. Zelená trasa dále vede ke zřícenině hradu Zásadka, od níž pokračuje sestup dolů do údolí Jizery a přes most do Mohelnice. Cennou památkou je tamní kostelík v románském slohu. Od něj vede modrá trasa podél Jizery, postupně se zaklikatí doprava a povede okolo statku Pachoun. Modrá stezka dovede do Kláštera Hradiště nad Jizerou a dále opět přes Jizeru zpátky do Mnichova Hradiště. Trasa je dlouhá kolem 14 kilometrů.