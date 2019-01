Na koupaliště můžete zajít i po odpolední směně

V posledních dnech se rtuť na teploměru drží vytrvale nad třiceti stupni, proto je nejlépe u vody. Mladoboleslavské koupaliště nabízí vyžití pro všechny věkové kategorie návštěvníků a to nejen ve vodě, ale i na souši. Všechny části koupaliště, které tvoří vodní svět, dětské i sportovní hřiště, písečná pláž s nafukovací trampolínou a stánky s občerstvením jsou k dispozici sedm dní v týdnu od devíti do devatenácti hodin.

V oblibě je noční koupání, které je taktéž od pondělí do neděle od 19.30 do 23.30 hodin. Čtyřnohé miláčky nechte doma, ti mají do celého areálu koupaliště vstup zakázán.