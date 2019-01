Na Elbrus zamíří v dnešní přednášce

Se svými 5642 metry představuje hora Elbrus nejvyšší vrchol Kavkazu a neustále se vedou spory o to, zda jej považovat také za nejvyšší vrchol Evropy, či zda již svou polohou patří k Asii. Ať je tomu tak či onak, výstup na tento masiv představuje zážitek na zbytek života, a horolezec Petr Oczko společně se svými syny se o něj dnešního dne podělí s návštěvníky společenského domu Lávka, kde budou dnešního dne hosty. Přednáška Expedice Kavkaz, doplněná promítáním, začíná dnes v 18 hodin vpodvečer. Vstupné činí 60 korun, děti do 15 let pak mají vstup zdarma.