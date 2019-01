Na dávná vítězství sedl prach, ale připomínají se stále

Mladá Boleslav - "Vítězství plná prachu" - tak zní název výstavy, kterou je v současných dnech možno zhlédnout v prostorách Škoda Muzea na třídě Václava Klementa. Návštěvníky tato unikátní expozice vrací do počátků 20. století, kdy mívala automobilka Laurin a Klement vavřínovou sklizeň téměř na každém z automobilových závodů, do nichž postavila své vozy. Co stálo za tehdejším rekordním úspěchem i jak se následně promítal například do hospodaření firmy samotné, to prozradí Škoda Muzeum návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, a to až do 12. října.