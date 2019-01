Myslivecký rok ve fotografiích

Výstava Myslivecký rok je až do 26. října k vidění v kaktusovém mini ZOO, tedy součásti Ekocentra Zahrada Domu dětí a mládeže v Jaselské ulici. Soubor dokumentárních fotografií Elišky Pýchové, která trpělivě mapovala životní styl myslivců a lidí věnujících se výkonu práva myslivosti, představuje jedinečné okno do světa „zelené kamizoly“, které jistě ocení i lidé, jimž myslivost nic neříká. Otevírací doba ekocentra je od pondělí do čtvrtka mezi 9. a 18. hodinou, v pátek mezi 9. a 12. a o víkendech mezi 13. a 18. hodinou.