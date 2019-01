Muzejní noc 2018 - Skrytá místa Mnichova Hradiště

Trezor v knihovně? Vinný sklípek na radnici, tajemství v městském divadle, interiéry fary či novogotická hrobka na místním hřbitově? Že Vám daná místa nic neříkají, případně je neznáte zevnitř? Naše město taková skrytá místa, uchovávající si svá tajemství, má. Na jejich odtajnění není lepší příležitosti než letošní 100. výročí vzniku naší republiky, v rámci kterého jsme se rozhodli pojmout Muzejní noc 2018 netradičně a přesunout se z prostor městského muzea do známých objektů v našem městě.

Poznejte a navštivte jejich, všednímu oku skryté, části společně s námi v pátek 25. května mezi 17 a 22 hodinou. Začněte na jakémkoli z Vámi zvolených míst a vyzvedněte si zde účastnický list s vyznačením všech objektů, připravený program na každém z nich začíná vždy každou půlhodinu, poslední pak ve 22 hodin. Na každém stanovišti Vám po jeho navštívení do listu nalepíme zlatý květ do vynechaného bílého místa - zaplníte je všechny?

Z účinkujících se mimo známých tváří můžete těšit na herce z Divadýlka na dlani a členy souboru Furiant. My se těšíme na viděnou s přáním hojné účasti.