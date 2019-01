Motocross CUP - Benátky a Nová Paka

Máme tady poslední dva závody našeho seriálu a to znamená souboj o poslední důležité body a pro ty, kteří jsou z bojů už mimo, poslední možnost provětrat motorky na dvou hezkých tratích!



23.09. Benátky nad Jizerou

14.10. Nová Paka



Přejímka: 7:00

Start prvního stréninku: 8:30

Ceny do 6. místa v každé kategorii, pojedeme o FIRST LAP, Cash Back, v případě účasti nad 150 jezdců i finanční odměny

kategorie: 50ccm, 65ccm, 85ccm, pitbike, veterán do 50 let, veterán nad 50 let, MX2, MX1 a licence.



Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma



V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

info@motocrosscup.cz

Pavel Pěnička: 723 173 145

Láďa Stránský: 603 330 168



http://motocrosscup.cz/