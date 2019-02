Mnichovo Hradiště se těší na hobojový koncert

Hobojový koncert Jany Kopicové Bergmannové proběhne dnes od 19 do 20.30 hodin v Klubu mnichovohradišťského divadla, Masarykovo náměstí 1. „Jana Kopicová je laureátkou tuzemských i mezinárodních soutěží v sólové i komorní hře na hoboj, od předminulé sezóny je zařazena na Listinu mladých umělců Českého hudebního fondu“, píše se v oficiální anotaci. Kopicová pochází z Havlíčkova Brodu, od 7 let studovala na místní základní umělecké škole zobcovou flétnu. Hoboji se věnuje od 11 let. Během studia se ve hře na hoboj zdokonalovala také pomocí kurzů.