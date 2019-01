Městský bazén s restaurací, wellness zónou, saunou, skluzavkami tobogány a dalšími atrakcemi se nachází na kraji lesoparku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Ve všední dny je otevřen od 10 do 22 hodin, o víkendech od 8.30 do půlnoci v sobotu, do 22 hodin v neděli.