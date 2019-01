V areálu koupaliště je rušno. Vzhledem k tomu, že panují tropická vedra, koupaliště je místem abnormálně vyhledávaným. Navíc je na kosmonoském koupališti nově otevřené dětské hřiště pro děti od tří do dvanácti let. Ty se nemohou nových herních prvků nabažit. Otevřeno je každý den od devíti do devatenácti hodin. Návštěvníci mohou parkovat přímo v areálu koupaliště za pouhých deset korun. V areálu koupaliště je i občerstvení.