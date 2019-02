Legedární Olympic zahraje v Mladé Boleslavi

Veleúspěšná a oblíbená kapela Olympic, která na českém hudebním nebi září už desítky let, zavítá v úterý 5. února do mladoboleslavského Domu Kultury. Petr Janda a jeho banda to tam rozpálí v 19. hodin ve velkém sále. Jedná se o jednu ze zastávek v rámci Permanentního turné 2019. V rámci turné má Olympic naplánováno asi 5 až 6 koncertů na každý měsíc roku 2019. V únoru se stihnou zastavit ještě v Liberci a to 6. února, v Košicích 15. února. potom si pánové dají měsíční dovolenou a budou pokračovat zace 26. března v Jilemnici. Poslední koncert letošního (v rámci turné) potom odehrají 1 . listopadu na V.I.P. akci v Hluku.