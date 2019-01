Ladovská výstava je tady

Dlouho očekávaná výstava obrázků Josefa Lady se návštěvníkům otevřela 5. června v prostorách Sboru českých bratří a k vidění bude až do 8. července. Snad žádný umělec nepostihl ideální krásu českého venkova s jeho chaloupkami, hospůdkami, rybníčky, kostelíky a rázovitými figurkami lépe, než to učinil Josef Lada. Pohádkový svět jeho obrázků zůstává nestárnoucím odkazem, jehož popularita neslábne ani šedesát let po jeho smrti – a všichni bychom byli ochuzeni, kdyby tomu někdy mělo být jinak.