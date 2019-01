Krásná louka s hvězdnými No Name

V sobotu se od 12 hodin uskuteční v areálu Krásná louka v Ptácké ulici v Mladé Boleslavi oblíbený a očekávaný hudební festival Krásná louka fest. Festival potrvá dnes do půlnoci, v neděli jsou na programu pořady pro děti. V sobotu vystoupí kapely Nelly, Perutě, Crossband, Sebastian, Mydy Rabycad, Komunál i Dalibor Janda. Doporučuji vystoupení Olgy Lounové, které začne v 16 hodin, ale také Marka Ztraceného (od 17.10). Hlavními hvězdami festivalu, kvůli kterým se jistě vyplatí na Krásnou louku vypravit, jsou skupiny Mandrage a slovenská hvězdná skupina No Name v čele se zpěvákem Igorem Timkem. První kapela vystoupí od 22.50, No name hrají už od 21.50 hodin. Festival v sobotu končí s úderem půlnoci a to velkým ohňostrojem.