Až do konce září hostí respirium Městského paláce Templ v Mladé Boleslavi výstavu Poznej světové dědictví UNESCO. Šestnáctý ročník putovní výstavy nabízí návštěvníkům kolekci fotografií nejkrásnějších míst Švýcarska, Slovenska i Rakouska, doplněné navíc ještě dalšími, exotičtějšími obrázky z Tuniska. Výstava je návštěvníkům paláce zdarma přístupna v otevírací době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin, v neděli 30. září již naposledy.