Klus, Poláková i Marpo v květnu na Krásné Louce

V pátek 24. a v sobotu 25. května proběhne v areálu Krásná louka na Ptácké ulici 6. ročník hudebního festivalu Krásná Louka. Od letošního roku se bude hrát rovnou na dvou pódiích, a vystoupí zde mnoho skvělých muzikantů. V pátek od 17 do 22 hodin zahrají rockové kapely Škwor, Trautenberg, Kabát Revival MB a Brando's Eyes. V sobotu pak od 12 hodin do půlnoci vystoupí Tomáš Klus, Marpo & Troublegang, Ben Cristovao, Barbora Poláková, Vašo Patejdl, Walda Gang, O5 a Radeček a další. Od půlnoci do druhé hodiny ranní následuje afterparty.