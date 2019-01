Klub turistů opakuje výlet, který minule zhatilo počasí

V pátek 28. září uspořádá Klub českých turistů Mnichovo Hradiště výlet do Besedických skal, který musel být minule kvůli nepřízni počasí odvolán. Sraz účastníků je ve 12.45 hodin na autobusové zastávce u zdravotního střediska v Mnichově Hradišti. Trasa, vedoucí skalními městy nebude náročná co do počtu kilometrů a bude proto vhodná i pro rodiny s dětmi. Ani další výlety letos nově obnoveného klubu na sebe nenechají dlouho čekat, další dva jsou plánovány hned na příští týden - 4. října vyrazí turisté do Hruboskalska a 7. října na Cinibulkovu stezku poblíž Mšena.