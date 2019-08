Kino Mnichovo Hradiště: Tlapková patrola

V Adventure Bay se schyluje k velké události. Neohrožená Tlapková patrola totiž zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým představí úplně nové epizody, ve kterých bude mít své místo a důležitý úkol každý z členů skupiny a jeho zvláštní schopnosti. Tedy požárník Marshall, technik Rubble, policista Chase, mechanik Rocky, vodní záchranář Zuma i letecká záchranářka Skye. Tlapková patrola má vždy správný směr a vždy najde řešení. Ať se stane cokoliv, Ryder a tlapkový tým nakonec zachrání situaci. Tentokráte si psí parta záchranářů bude muset poradit s nešťastnými tučňáky, kteří přistáli v lodi na nesprávném místě a potřebují se dostat do svého mrazivého domova. Pokusí se přijít na kloub tomu, co trápí krávu Bettinu, zachránit auto uvězněné na rozbitém mostě, vyřešit situaci s majákem a velkou nákladní lodí a taky zkusí uvést do pořádku zmatek, který ve městečku způsobila velká soutěž melounů. Úkolů je více než dost, takže tlapky vzhůru do akce! Už žádný pláč a žádný vztek, Patrola má na vše lék.