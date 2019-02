Na kvalitní jazz mohou posluchači zajít do Leteckého muzea Metoděje Vlacha v mladoboleslavské Regnerově ulici. Koncert začne v pondělí 11. února v půl osmé večer. „Kapela strýce Michaela nabízí krásnou jazzovou hudbu se známými evergreeny od 50 let do součastnosti,“ stojí v anotaci samotné kapely.