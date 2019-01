Kaktusy budou k vidění na hradě

Zbystřit by měli všichni pěstitelé a milovníci kaktusů. Státní okresní archiv a spolek pěstitelů kaktusů v Mladé Boleslavi pořádá ve výstavním sále archivu na boleslavském hradě výstavu kaktusů. Děje se tak při příležitosti výročí úmrtí zakladatele botaniky Carla von Linné a také narození fotografa kaktusů Rudolfa Šubíka, jakož i na počest nedávno zesnulého lovce kaktusů Karla Knížete. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin až do 10. června. Vstupné dobrovolné, na místě lze kaktusy také zakoupit.