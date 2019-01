J. Rákosník a kamarádi - 60 let (EX05, Horizont, Aberace atd.)

V sobotu dne 16. června 2018 se uskuteční v Benátkách nad Jizerou v Loděnici koncert skupiny EX 05. Kapela připravuje mimořádný projekt, ve kterém jde tak trochu s nadsázkou o RETRO pokus návratu časem. Pokud se vše povede a vydrží nám elán i síla to dotáhnout do finále a nebude vichřice nebo zemětřesení, bude tenhle projekt asi určitě zážitkem pro fanoušky big bítu všech věkových kategorií. Minulý rok měl Jirka Rákosník, náš zpěvák a kytarista výročí 60ti let. Tehdy se svěřil, že by si moc přál udělat projekt k těm svým kulatinám, kde by se na pódiu vystřídali všichni muzikanti se kterými od svých začátků hrál a že by to mohlo být v propojení s koncertem EX 05. Několikrát jsme se tedy sešli a dali dohromady základní scénář. Bylo jasné, že bude velice těžké realizovat vizi, kde by se sešlo cca 24 muzikantů na jednom place a ještě by spolu hráli ve starých formacích nějaký starý "fláky" po tolika letech... Začali jsme obvoláním všech muzikantů a tak se pomalu za pochodu stále dotváří tvář červnového koncertu. V programu se zpátky v čase vrátíme do roku 1973-4, kdy jsme s Jirkou Rákosníkem založili kapelu Daniels. Další kapelou, kde Jirka hrál - byl Horizont. Někteří z členů kapely již nejsou mezi námi a tak se pokusíme oživit na několik písniček i tuto ikonu, kde zazpívá Jarda Šáral, původní zpěvák, na klávesy zahraje Petr Číha, objeví se zde i Jirkova sestra Jana a Milan Libich. Zahraje původní sestava Aberace a EX 05 s Milanem Libichem, Zděnkem Sehylem. Dále uvidíte EX2 a další sestavy EX 05 v čase, včetně vsuvky pro Milana Libicha. Společně s Jirkou akusticky tu vystoupí Zdeněk Plachý s dcerouv sestavě CounTrio. Hostem večera, který v průběhu večera také vystoupí je kapela Artes, kde hrají synové Milana F. a Jirky. Večerem bude provázet šéfredaktor mladoboleslavského deníku Jirka Macek.

Všechny srdečně zveme a těšíme se na Vás!!!