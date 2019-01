Galerie Pod Věží na Staroměstském náměstí hostí v těchto dnech výstavu malířky Kristíny Honzírkové. Ta se ve své tvorbě zabývá znázorňováním animálních motivů a abstraktních forem. Výtvarnice se projevuje jako vyzrálá malířka s pestrobarevným formálním apetitem. Její obrazy jsou k vidění od úterý do čtvrtka v době od 13. do 17. a od pátku do neděle od 10. do 17. hodin.