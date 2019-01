Haydn, Debussy i Dvořák zazní v benátecké Záložně

Kvarteto Martinů ve složení Lubomír Havlák, Libor Kaňka, Zbyněk Paďourek a Jitka Vlašánková vystoupí dne 16. října v malém sále Záložny v Nových Benátkách. Na programu bude u příležitosti sta let od úmrtí Claudea Debussyho jediný smyčcový kvartet, který tento hudební impresionista složil. Když se řekne kvartet, nemůže chybět ani jeho „otec“ Joseph Haydn, jehož čtvrtý kvartet rovněž zazní. A do třetice se přidá Antonín Dvořák a jeho kvartet v As dur.