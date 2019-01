Tropické teploty lákají k vodě. Dobrovické koupaliště je vhodné pro odpočinek v těchto úmorných vedrech. V letní sezóně je otevřeno denně od deseti do dvaceti hodin. Areál nabízí koupání v bazénu s hloubkou od půl do tří metrů u skokanského můstku. V areálu je občerstvení i tenisové kurty. Po koupání se můžete v kiosku občerstvovat až do dvaceti dvou hodin.