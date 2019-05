Dobrovická muzea lákají na Kouzelný herbář

Až do 30.června můžete navštívit v dobrovických muzeích výstavu Kouzelný herbář. Dozvíte se mnoho užitečných informací, které vám pomůžou s tvorbou vašich domácích herbářů. Poznáte, jak je správně sbírat a sušit rozmanité rostliny a byliny a kdy je pro jejich sběr nejlepší čas a jaké mají léčivé účinky. Můžete zde vidět a nechat se inspirovat různými historickými herbáři. Tyto herbáře vám ukáží, že nemusíte zůstat jen u sušení rostlin, ale že rostliny můžete i kreslit a fotografovat. K vidění jsou také kolekce známek a cukrů. Také se dozvíte, které byliny jsou léčivé a které jedovaté, které rostliny se dají použít na vaření (v kuchyni) a mnoho dalších zajímavých informací.

Kdy: Každý den od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., do 30.června

Za kolik: 40 Kč