Divadlo uvede komedii Bez roucha

Jak se zkouší divadlo? Co se stane, když herci zapomenou rekvizitu? A co když jim vypadne text? Na tyto otázky divákům odpovídá anglická komedie Bez roucha, která je sondou do divadelního zákulisí. Dnes večer ji o d 19 hodin uvede Městské divadlo Mladá Boleslav. Na pódiu se představí například Eva Reiterová, Martin Hrubý, Alena Hladká, Ivo Theimer, Hana Marie Maroušková nebo Roman Teprt. Režie hry se ujal Petr Veselý. Humorné divadelní představení podle hry Michaela Frayna má 170 minut a jsou v něm dvě přestávky.