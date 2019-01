Divadlo divákům nabídne hru od Brada Frasera hned několikrát

Městské divadlo Mladá Boleslav zve diváky na hru Teď mě zabij autora Brada Frasera. „Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až do osudového okamžiku. Ten zamíchá kartami a navždy změní životy. Nehody se totiž stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne. To důležité je ale nikdy neztratit naději. Příběh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh kohokoliv z nás,“ uvádí divadlo. Představení pak odehrají hned v několik termínech 13. února od 19 hodin, 22. února od 9.30 hodin a 24. května od 19 hodin.