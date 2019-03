Diashow Pavly Bičíkové přiblíží posluchačům taje Maroka

Zkušená cestovatelka Pavla Bičíková bude mít přednášku o svém putování do Maroka dnes od 17.30 hodin. Akce se bude konat v prostorách AgroVation v Kněžmostě na adrese Nádražní 114. Vyprávění s názvem S batohem napříč Marokem bude doplněno promítáním fotografií a krátkých videí. Autorka během měsíční cesty přešla s parťákem Velký Atlas, dostala se na Saharu, viděla oblasti, kde lidé žijí stále jako jejich předci před sto lety. Nabídne divákovi možnost nahlédnout do jiné kultury, do jiných tradic a zvyků.