Dětský den ve ŠKODA Muzeu a Zákaznickém Centru

U příležitosti svátku dětí mají všechny děti i jejich dospělý doprovod po celou neděli od 9 do 17 hod. vstup do expozic ŠKODA Muzea zdarma.

Každou celou hodinu začínají 45 minutové komentované prohlídky expozice ŠKODA Muzea a depozitáře prototypů (rezervace předem není nutná, zahájení na recepci muzea).

V 11 hodin bude otevřen Ráj hlavolamů se stovkami mechanických hlavolamů z celého světa, v různém provedení a škále obtížnosti.

V 16 hodin začne v sále LK Forum koncert kapely BOMBARĎÁK. Bombarďák je interaktivní koncert pro děti, jehož autorem je divadelník divadla Minor Jiří Jelínek. Chytlavé písníčky jsou okořeněné interaktivní komunikací s dětským divákem. Skvěle přijímaný koncert je sice určen dětem, ale nudit se určitě nebude ani dospělý doprovod.

Připraven je zábavný kvíz o ceny a speciální dětské menu v Café Václav.

Ve ŠKODA Zákaznickém centru na vás budou od 9 do 16 hod. čekat předváděcí jízdy s modely ŠKODA a pestrý program pro děti – dopravní hřiště, bludiště a spousta dalších aktivit, za které budou děti odměněny.