Děti a návyky tématem pořadu Hubněte zdravě

Každý čtvrtek po 11. hodině nabízí Český rozhlas Region rady všem, kteří chtějí žít zdravě. V dnešním vydání pořadu Hubněte zdravě se doktorka Kateřina Cajthamlová spolu s moderátorem Patrikem Rozehnalem zaměří na návyky dětí.

Platí to, co nám říkali rodiče: Dojez to, nemluv u jídla, nepij při jídle, až dojíš, můžeš si dát čokoládu? Jaké bude desatero správného školáka ohledně jídelníčku? Kolik toho má školák denně sníst? Jaké potraviny pomůžou i s učením? Co má a jak má jíst ve škole? Jak velké porce dělat školákům?

Hubněte zdravě už dnes dopoledne na frekvenci 100,3 FM.