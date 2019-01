Dědictví UNESCO pomůže poznat Templ

Mladá Boleslav – Až do konce září hostí respirium Městského paláce Templ výstavu Poznej světové dědictví UNESCO. Šestnáctý ročník putovní výstavy konané pod záštitou České komise pro UNESCO nabízí návštěvníkům kolekci fotografií nejkrásnějších míst Slovenska, unikátní architektury Salcburku a také nejrůznější památky Švýcarska. Fotografie evropských lokalit jsou doplněny i exotičtějšími obrázky z Tuniska. Výstava je zdarma přístupna v otevírací době od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin denně kromě pondělí. (ks)