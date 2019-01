Další trhy se konají již v pátek

V pátek 14. prosince a v sobotu 15. prosince se na mladoboleslavské Staroměstské náměstí již posedmé nastěhují Adventní trhy. Rukodělné výrobky, lahůdky, teplé nápoje i vánoční dekorace budou tvořit nedílnou součást tamního sortimentu, který se bude nabízet po oba dny v době od 9 do 16 hodin. Kdo by tou dobou ještě trhů nebyl nasycen, pro toho úderem 16. hodiny pokračují i každodenní Večerní vánoční trhy v parku na Výstavišti, které trvají až do 23. prosince. Ty návštěvníky potěší jak vánočními produkty, tak doprovodnými atrakcemi.