Cestovatelská přednáška přiblíží posluchačům Austrálii

Na cestovatelskou besedu a projekci fotografií s mnichovohradišťským rodákem Milanem Řezáčem mohou zájemci zavítat do Denního centra pro seniory Jizera, Družstevní 1451. Řezáč před sedmi lety odjel na Nový Zéland a přes šest let žil a pracoval ve městě Christchurch. Poté se vydal na půlroční cestu po Austrálii a Asii. Ve vypůjčeném automobilu projel západní část kontinentu protinožců a nyní se vrátil do Mnichova Hradiště, aby sdílel své bohaté zážitky a dobrodružství, jež během putování posbíral.