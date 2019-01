stále| 13.00 – 17.00

Mladá Boleslav- Od úterý do čtvrtka mezi 13. a 17. hodinou i od pátku do neděle mezi desátou a sedmnáctou můžete přijít obdivovat výtvarná díla Kristíny Honzírkové do mladoboleslavské galerie Pod Věží. Honzírková se v malířské tvorbě zabývá znázorňováním animálních motivů a abstraktních forem. Vystudovala i učitelství výtvarné výchovy na Karlově univerzitě.