Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje předvánoční čas tradičními koncerty, ze kterých dýchá láska, klid a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Zveme vás na předvánoční turné, během kterého zazní písně z obou alb Bílé Vánoce Lucie Bílé. Lucii Bílou doprovodí kapela Petra Maláska a Bílý pěvecký sbor. Jako host vystoupí frontman kapely Arakain Jan Toužimský. Svátečním slovem koncert uvede římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Sál L&K Forum, od 18:00. Vstupné 1290/990 Kč, děti do 15 let 20% sleva.