Bakovské folkování rozezní volnočasový areál

Milovníci folkové hudby nepřijdou v neděli zkrátka, pokud se dostaví do Volnočasového areálu v Bakově nad Jizerou. Takzvané Bakovské folkování nabídne vystoupení kapel jako Kmen, Taxmeni, Hop Trop, Brontosauři revival a další. Kromě hudby je součástí nedělní akce ale i další program – například vystoupení s bičem, skákací hrad pro děti, či tvůrčí dílny. Začíná se v 15 hodin odpoledne, vstupné činí 120 korun, děti do 12 let mohou dovnitř zdarma.