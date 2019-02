V Bakově nad Jizerou se v sobotu 9. února odehraje už 11.městský ples. Tentokrát nese název Sladký. Celý bude zahalený do hnědobéžova a každý účastník dostane od pořadatelů sladkou drobnost. Co to bude je zahaleno tajemství, aby účastníci plesu měli překvapení. Začátek je plánován na 19.30 hodin. Vstupenky lze zakoupit v městské knihovně a také v cukrárně U Pavoučka. Ples samotný se odehraje ve společenském sále místní radnice na Mírovém náměstí.