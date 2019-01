Adventní dílničky v Zahradě naučí výrobě vlastních ozdob

Ekocentrum Zahrada v Jaselské ulici nabízí možnost vyrobit si v rámci adventních dílniček vlastní vánoční ozdoby. V pátek mezi 15. a 18. hodinou se budou tyto dílničky konat souběžně dvě. Na jedné, určené pro děti starší 10 let a dospělé, si budou moci zájemci vyrobit věnec z čerstvého chvojí a přírodních ozdob. S sebou je vhodné přinést si čtyři vhodné svíčky i barevně ladící stuhu. Druhá dílnička, určená mladším dětem od sedmi let, bude zaměřena na výrobu vypichovaného vánočního svícnu. S sebou vysokou svíčku o průměru do tří centimetrů a rovněž barevně sladěnou stuhu. Cena adventního věnce činí 200 korun, vánočního svícnu 150 korun. Přihlášky přijímá kavárna v Ekocentru Zahrada.